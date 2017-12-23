«Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты

Ксения Собчак официально выдвинута в качестве кандидата в президенты на выборах 18 марта 2018 года. За кандидатуру журналистки проголосовали 96 из 106 делегатов съезда партии «Гражданская инициатива», против — 7, трое воздержались.

«Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Это было непростым решением. Некоторое время я полагала, что на выборах разрешат участвовать Алексею Навальному, а Путин не пойдет на выборы, но потом стало ясно, что мечты так и останутся мечтами. Я не хотела больше наблюдать, поняла, что надо участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны», — заявила Собчак, выступая со вступительным съездом перед делегатами съезда.

Она отметила, что идет в политику ради двух вещей — свободы и правды.

«Правда и свобода могут спасти нашу страну, вывести ее из чудовищного кризиса и вернуть ее в наш родной европейский дом», — пояснила кандидат.

В своей речи она рассказала о некоторых деталях предвыборной программы под названием «123 трудных шага».

«Если разрешены крестные ходы и многомиллионные уличные молитвы, должны быть разрешены и митинги оппозиции, демонстрации атеистов, карнавалы и гей-прайды. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы. Я знаю, что многие в зале сейчас подумают: зачем она это говорит? это все вредит кампании, вредит рейтингу, люди это не поймут. Но я сразу сказала вам, что иду в политику для того, чтобы говорить правду», — подытожила Ксения Собчак.

Собчак также была включена делегатами съезда в политический совет «Гражданской инициативы».

О том, что Собчак пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива» стало известно в середине ноября. Об этом она объявила через свой YouTube-канал, выступив вместе с председателем партии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Выдвижение от партии дает ей возможность не собирать 300 тысяч подписей как самовыдвиженцу, а ограничиться только 100 тысячами.

Ксения Собчак идет на президентские выборы впервые. По словам кандидата, она выступает в роли отсутствующей в бюллетене графы «Против всех», а голос в ее поддержку — возможность продемонстрировать свое несогласие с существующим политическим порядком.