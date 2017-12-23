Макрон и Меркель призвали без промедлений обменять 380 пленных на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выпустили очередное «совместное коммюнике о ситуации на востоке Украины».

В нем они «особенно приветствовали» «решение Трехсторонней контактной группы об освобождении 380 пленных, удерживаемых с двух сторон» и заявили о том, что это решение «должно быть выполнено без промедлений». В этом случае будет достигнуто «важное продвижение вперед в выполнении Минских соглашений».

Но процесс по обмену должен продолжиться, а пока стороны конфликта обязаны обеспечить сотрудникам Международного комитета Красного Креста доступ ко всем удерживаемым людям. Кроме того, МККК должен получить возможность беспрепятственно вести поиски пропавших.

Президент Франции и канцлер Германии также призвали Кремль «вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который «играет важную роль в обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ и в контроле за соблюдением соглашений о прекращении огня».

Российская сторона вывела своих представителей из СЦКК 19 декабря и за этим последовало очередное ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе. «В контексте недавнего - и недопустимого - увеличения числа случаев нарушения режима прекращения огня» Макрон и Меркель призвали стороны «как можно скорее выполнить взятые на себя обязательства».

Главные обязательства прописаны Минских соглашениях, принятых в феврале 2015 года. Их полное выполнение Германия и Франция по-прежнему считают единственной возможностью мирного разрешения конфликта.

Впрочем, Макрон и Меркель вынуждены напомнить, что до сих пор не выполнено первейшее условие обеспечения безопасности: от «линии соприкосновения» не отведены тяжелые вооружения.

«Другие аспекты Минских соглашений – вывод иностранных вооруженных формирований и возврат контроля на российско-украинской границе тоже должны стать объектом серьезной работы», - подчеркивается в заявлении. Говорится в нем и об обязательствах, взятых Украиной: амнистия, специальный статус для (оккупированных) территорий, проведение местных выборов и внесение изменений в Конституцию.

«Президент Франции и канцлер Германии продолжат следить» «за тем, как стороны исполняют свои обязательства».

Напомним, 21 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России. Как указывается в сообщении Европейской службы внешних связей, решение было принято после того, как Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель «проинформировали ЕС о ситуации с выполнением Минских соглашений».

Санкции Евросоюза в отношении России были введены 31 июля 2014 года в связи с ситуацией с Крымом, а также из-за предполагаемой поддержки Москвой ополченцев на Донбассе.