В НАТО обеспокоились активностью российских субмарин

Командование НАТО обеспокоилось активностью российских подводных лодок в районе северной Атлантики, где расположены телекоммуникационные кабели, обеспечивающие доступ в интернет Северной Америке и Европе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

«Мы фиксируем подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, какой, кажется, никогда не видели»,— заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон.

По мнению одного из руководителей королевских ВВС Великобритании Стюарта Пича, российские подлодки могут повредить интернет-кабели,​ и тем самым нанести ущерб мировой экономике.

Как пишет WP, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры в Северной Атлантике, в НАТО решили восстановить командные пункты, закрытые после «холодной войны».

Союзники альянса, в свою очередь, намерены разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.