МИД России осудил решение США о поставках летального оружия Украине

В Москве считают опасным решение США поставлять Киеву летальное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

Поставка вооружений подталкивает «украинскую партию войны» к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, считает замминистра. По его словам, такие меры усиливают вероятность срыва процесса урегулирования ситуации на востоке Украины и ставят под сомнение перспективы выполнения Минских соглашений.

«Это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить», — подчеркнул Карасин.

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Ранее 21 декабря газета The Washington Post сообщила, что Госдеп США выдал лицензию на коммерческие поставки Украине американского летального вооружения.

В публикации говорилось о поставках снайперских винтовок M107A1 и сопутствующей амуниции на сумму $41,5 млн. При WP отмечал, что США отказали властям Украины в поставках противотанковых ракет Javelin и другого тяжелого вооружения.