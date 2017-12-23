Кадыров рассказал о тестировании чеченской соцсети после блокировки его аккаунта в инстаграме

В Чеченской республике начали тестировать новую социальную сеть Mylistory, которая начнет функционировать с начала 2018 года, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров, после того как его аккаунт в инстаграме оказался заблокирован.

«В Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года», — сообщил Кадыров.

Глава республики отметил, что после блокировки его аккаунта в инстаграме, он обратился в службу поддержки соцсети, однако ответа не последовало. По словам Кадырова, он давно хотел сам удалить аккаунт, но не сделал это, поскольку было «неудобно перед друзьями и подписчиками».

Он добавил, что продолжит общение с подписчиками в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Telegram.

Ранее в субботу аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны для пользователей.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки», которую организовал Госдепартамент США.