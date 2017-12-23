«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина на выборах в 2018 году

Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает решение нынешнего главы государства Владимира Путина идти на выборы президента в 2018 году в качестве самовыдвиженца, передает ТАСС.

«В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович Путин», — сказал премьер на съезде «Единой России».

Медведев добавил, что в партии понимают, что «в нынешней ситуации» Путину «лучше выдвигаться вне партийного контекста», хотя в «Единой России» хотели бы, чтобы он выдвигался от партии.

«Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — заявил Медведев.

Ранее СМИ сообщили, что инициативная группа, которая официально выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря.

6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде объявил о намерении баллотироваться на новый срок.