Во «Внуково» экстренно сел самолет «Ютэйр» из-за протечки топливного бака

Пассажирский самолет «Боинг-737» авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся в аэропорт «Внуково» из-за протечки топливного бака, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, на борту воздушного судна находились 109 человек. В результате инцидента никто не пострадал. «Посадка во Внукове прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем», — рассказал агентству представитель пресс-службы компании.

Ранее в октябре другой пассажирский самолет авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы в Сургут, вернулся во «Внуково» из-за задымления в кабине.

Начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина тогда сообщила, что самолет «благополучно приземлился».