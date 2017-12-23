В Лермонтовском сквере установили ограждения накануне «Дня свободных выборов»

В Лермонтовском сквере в Красносельском районе Москвы, где 24 декабря совет муниципальных депутатов, несмотря на запрет Мосгорсуда, планирует провести праздник «День свободных выборов», установили заграждения, сообщает телеканал «Дождь».

Как передает корреспондент телеканала, все входы в сквер, кроме одного, огорожены железными заборами, у сквера дежурит полицейский автомобиль.

Ранее Мосгорсуд запретил проведение праздника «День свободных выборов». Несмотря на это организатор мероприятия в Лермонтовском сквере — глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин заявил, что праздник состоится.

До этого мэрия Москвы объявила акцию незаконной и пожаловалась в прокуратуру. Илья Яшин в ответ также обратился в ведомство.