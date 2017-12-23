Арсения Яценюка задержали в Женеве

В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьера Украины Арсения Яценюка и отпустили через несколько минут, сообщает в фейсбуке его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

По ее словам, Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — «по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне».

«За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — добавила пресс-секретарь.

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В марте Городской суд Ессентуков заочно арестовал Яценюка, «в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск». Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России обратились в Генеральный секретариат Интерпола с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск.

МВД Украины, получившее копию обращения России, сообщало, что Яценюка обвиняют в «участия в вооруженной банде», «умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц» и «покушение на умышленное убийство двух или более людей совершенное по предварительному сговору группой лиц».

«Российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики», — говорится в сообщении МВД Украины.

20 апреля 2017 глава МВД Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором изложил факты, свидетельствующие о невиновности Яценюка, так как, по заверениям Авакова, экс-премьер никогда не был в Чечне.