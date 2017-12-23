В Казахстане мальчик пришел на новогоднюю елку в костюме символа президентской программы

В Петропавловске воспитанник Айыртауского детского дома-интерната Андрей Яндимиров пришел на президентскую новогоднюю елку в костюме птицы, собранной из кусочков смальты (символ президентской программы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру», сообщает «Казинформ».

«Разные цвета на моем костюме обозначают связь времен, а расправленные крылья парящего орла – стремление нашего Казахстана к новым вершинам и победам. Костюм делали мои воспитатели, я помогал им. Мне он очень нравится», – объяснил Яндимиров выбор своего костюма.

Всего на новогоднем театрализованном представлении имени президента Республики Казахстан (РК) Нурсултана Назарбаева присутствовало около 600 детей, отмечает агентство.

Президентская программа «Рухани Жаңғыру» главы РК Нурсултана Назарбаева предполагает стремление казахстанцев к изменению менталитета и интеграции в мировое сообщество.