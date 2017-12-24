В Коми опрокинулся автобус с туристами

В республике Коми опрокинулся автобус с туристами, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России (СКР). Пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Авария произошла в ночь на 24 декабря. Автобус двигался по маршруту «Великий Устюг — Чебоксары». Как сообщил источник Интерфакса, «водитель автобуса не удержал машину на скользком спуске и съехал в кювет».

В автобусе находились 49 человек. 12 пострадали, в том числе четверо детей. Шесть человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали с травмами различной тяжести.

По словам представителя регионального управления ГИБДД Александра Некрасова, в хирургическом отделении находятся три женщины. У них открытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и травма позвоночника.

Еще у двух мужчин врачи диагностировали автотравму и ушибы позвоночника. У 5-летней девочки — сотрясение головного мозга и перелом носа. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести.

Следственный Комитет по республике Коми начал доследственную проверку.