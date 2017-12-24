В России начались собрания инициативных групп для выдвижения Навального в президенты

В воскресенье в 20 городах России проходят собрания инициативных групп для выдвижения политика Алексея Навального в президенты.

Первое собрание уже прошло во Владивостоке. За выдвижение Навального, как отчитались в местном штабе, проголосовали 650 человек.

В Москве инициативная группа с 10:00 собирается в Серебряном бору. Руководитель подготовки наблюдателей в федеральном штабе Николай Левшиц сообщил в твиттере. Что на собрание пришли два представителя Центризбиркома.

Собрание инициативной группы в Серебряном бору, Москва / Фото: Татьяна Васильчук, «Новая газета»

В блоге Навальный сообщил, что штаб в Москве начал работать с пяти утра. «В Москве мы работаем только по приглашениям, которые рассылали волонтерам. Просьба отнестись к этому с пониманием. Я бы очень хотел пригласить всех желающих, но тогда только процедура регистрации затянется на сутки», — пояснил политик.

Как передает корреспондент «Новой газеты» из Серебряного бора, «абсолютное большинство в очереди на регистрацию — люди в возрасте 50 плюс». Там же наш журналист обнаружил кухни под шатром.

Собрание инициативной группы в Серебряном бору, Москва / Фото: Татьяна Васильчук, «Новая газета»

«Людей регистрируют по паспортным данным, потом отправляют к нотариусу (он заносит их в базу избирателей) и выдают российский флажок, они проходят в зал», — сообщила журналист «Новой» Татьяна Васильчук.

«ОВД-Инфо» сообщает, что в Астрахани задержаны 11 активистов штаба Навального. В Уфе полиция вручила местному координатору штаба политика предупреждение о недопустимости нарушения закона о митингах.

Официально избирательная президентская кампания стартовала 18 декабря. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Всего к этому моменту о своем желании участвовать в них заявили 32 человека.

Ранее «Гражданская инициатива» выдвинула журналистку Ксению Собчак кандидатом в президенты, а «Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах в 2018 году.