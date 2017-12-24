Яшин «вынуждено признал», что «праздник» сорван, и объявил о собрании граждан

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что он «вынужден признать, что фактически наш праздник сорван», и что он как глава округа подписал распоряжение о проведении собрания граждан.

В своем посте в фейсбуке он пояснил, что «сегодня рано утром на Лермонтовский сквер прибыли рабочие, которые должны были собрать сцену, развернуть полевую кухню и другие атрибуты праздника. Вместе с ними приехали депутаты Петр Царьков и Алексей Горинов. Однако полиция заблокировала подготовительные работы».

Яшин отметил, что закон позволяет ему проводить собрание граждан без каких-либо согласований с органами исполнительной власти.

«Да, нам мешают провести праздник, и мне не удастся порадовать вас концертной программой. Да, не будет символики, плакатов и знамен (…) Чтобы не дать поводов к задержаниям, не берите с собой никакую символику или плакаты. Приходите с цветами — гвоздики, розы, подсолнухи. Любые цветы», — призвал политик.

Накануне в Лермонтовском сквере установили ограждения, у самого сквера дежурил полицейский автомобиль.

Напомним, мэрия Москвы объявила акцию незаконной и пожаловалась в прокуратуру на Яшина (а он — на мэрию). Затем Мосгорсуд запретил проведение праздника «День свободных выборов».

После того, как столичные власти запретили Яшину проводить праздник, политик Дмитрий Гудков подал в мэрию заявку на проведение митинга в Москве на проспекте Сахарова 24 декабря. Столичные власти согласовали акцию за пять часов. Однако позже он отозвал заявку по просьбе Яшина, который решил, что Гудков действует по указке мэрии.

После этого Яшин предложил перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова. Как он пояснил — для соблюдения безопасности граждан.

Яшин неоднократно заявлял, что его акция состоится.