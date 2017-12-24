Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны

Новые санкции ООН являются «актом войны» и равносильны полной экономической блокаде КНДР, заявили в Министерстве иностранных дел Северной Кореи. Документ опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

«Мы отвергаем эту „санкционную резолюцию“, подготовленную США и их последователями, как документ, содержащий жесткие нарушения суверенитета нашей республики, нацеленный на уничтожение мира и стабильности на Корейском полуострове», — заявили в МИД КНДР.

В ведомстве вновь заявили о том, что обладание ядерным оружием нацелено на «защиту суверенитета и территориальной целостности страны от враждебной политики США», и отметили, что это «не противоречит международному праву».

«Соединенные Штаты и их последователи не должны забывать о настоящей Республике Корея, которая способна стать реальной ядерной угрозой США», — подчеркнули в северокорейском ведомстве, добавив, что, «если Америка хочет жить в комфорте», она «должна учиться сосуществовать с КНДР, которая обладает ядерным оружием».

22 декабря Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил новые международные ограничения в отношении Северной Кореи. Резолюция была разработана США и являлась «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты.

Документ ограничил около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею: в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Также он ограничил поставки в КНДР сырой нефти — не более 4 млн барр. в год. Кроме этого, все страны-участницы ООН должны будут выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР.