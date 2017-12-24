В Москве инициативная группа выдвинула Навального в президенты

Политика Алексея Навального выдвинули в кандидаты в президенты на собрании инициативной группы, которая проходит в Москве в Серебряном бору.

За выдвижение политика проголосовали 742 человека, при этом число зарегистрированных в инициативной группе составляет 753 человека. Против выдвижения Навального никто не проголосовал. Также нет воздержавшихся.

Собрание инициативной группы в Серебряном бору, Москва / Фото: Татьяна Васильчук, «Новая газета»

После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей — женой и детьми.

«Сегодня с огромной радостью и гордостью я могу заявить, что благодаря вам и многим замечательным людям по всей стране я стою здесь как кандидат в президенты от всей страны, от всей России. До выборов осталось 84 дня, другие кандидаты (с удивлением обнаружив, что они кандидаты), только начинают свои поездки по стране, переживают, получится ли открыть штаб в Уфе, провести встречу в Новокузнецке. У нас с вами это получилось. Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы», — сказал политик.

Собрание инициативной группы в Серебряном бору, Москва / Фото: Татьяна Васильчук, «Новая газета»

Говоря про бойкот в случае недопуска, Навальный заявил, что на этих выборах намерен выиграть. «Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем это выборами, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!» — пообещал политик.

В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.

Подсчетом голосов в Москве руководил председатель созданной для выдвижения счетной комиссии Николай Левшиц. Председателем собрания избрали юриста команды Навального Ивана Жданова.

На собрании присутствовал член Мосгоризбиркома Максим Николаев. Он по закону должен зафиксировать факт выдвижения кандидата на президентские выборы.

По словам Жданова, команда Навального надеется подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения политика в воскресенье, 24 декабря. Комиссия, по его словам, работает до 15:00 по мск.

Ранее Навального выдвинули в кандидаты в президенты во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми.

В каждом из этих городов на собрания пришли более 500 человек. По закону, кандидата, который идет в президенты как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

Всего в воскресенье аналогичные инициативные собрания по выдвижению Навального проходят в 20 городах России.

ЦИК неоднократно предупреждал, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. По мнению оппозиционера, этот запрет противоречит Конституции.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.