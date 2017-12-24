Столичная полиция пообещала пресечь несогласованную акцию в Лермонтовском сквере

Полиция Москвы попросила граждан воздержаться от участия в организованной политиком Ильей Яшиным акции в Лермонтовском сквере и пообещала, что «примет все необходимые меры по ее пресечению».

В полиции напомнили, что акция не согласована с мэрией Москвы и отметили, что организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения».

Одновременно депутат Петр Царьков сообщил, что «полиция незаконно запретила организаторам проведение местного праздничного мероприятия “День свободных выборов”».

«Чтобы избежать силового противостояния и многочисленных задержаний москвичей, я официально сообщил полиции, что мы отказываемся от проведения указанного выше мероприятия. В ответ представитель ГУВД полковник Махонин А.А. официально заявил, что полиция не будет препятствовать нахождению граждан в Лермонтовском сквере. Сквер будет открыт для свободного доступа. Сейчас ограждение вокруг сквера демонтировано», — написал он.

Накануне в Лермонтовском сквере установили ограждения, у самого сквера, как сообщал телеканал «Дождь», дежурил полицейский автомобиль.

Об этом же написал и сам Яшин в своем фейсбуке: «Депутат Петр Царьков добился, чтобы полиция убрала заграждения и полностью разблокировала сквер. Обещают никого не задерживать».

Дежурный управления столичной полиции по Центральному округу Москвы (ЦАО) на вопрос «Новой газеты», можно ли прийти на акцию Яшина и не быть задержанным, заявил, что мероприятие не согласовано. «По моей информации, акция не согласована. Я не знаю, что там пишут в фейсбуке», — сказал полицейский после небольшой паузы. «Другой информации у меня нет», — заключил он.

Ранее в воскресенье глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что полиция мешает провести мероприятие в формате праздника, и поэтому он, как глава округа подписал распоряжение о проведении собрания граждан.

Яшин отметил, что закон позволяет ему проводить собрание граждан без каких-либо согласований с органами исполнительной власти. При этом он попросил приходить на акцию без символики, плакатов и знамен, чтобы не дать повод для задержаний.

Столичные власти объявили планируемый Яшиным праздник «День свободных выборов» незаконным, а Мосгорсуд позже запретил его проведение. Яшин неоднократно заявлял, что его акция состоится, в формате праздника или как-то иначе.