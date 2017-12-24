За полчаса до акции в Лермонтовском сквере домой к Яшину пришла полиция

Полиция пришла домой к главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину. Это произошло за полчаса до начала акции в Лермонтовском сквере Москвы. Она, как анонсировал политик, должна пройти в формате собрания с гражданами вместо запрещенного праздника «День свободных выборов».

«У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», — сообщил политик в фейсбуке.

Как сообщает наш корреспондент Надежда Мироненко, «на Мясницкую улицу пригнали полицейские машины. Один автозак сопровождают три грузовика и легковушка. Машины выстраиваются в ряды». Кроме этого, еще четыре полицейских машины стоят у метро «Красные ворота».

Москва / Фото: Надежда Мироненко, «Новая газета».

В воскресенье на сайте полиции Москвы появилось напоминание, что акция не согласована с мэрией. Правоохранители предупредили, что намерены пресечь мероприятие. Дежурный по Центральному административному округу подтвердил «Новой газете» эту информацию. Однако сам Яшин написал в фейсбуке, что полиция пообещала не мешать проведению мероприятия и убрала заграждения, которые накануне сама же и установила.

Столичные власти объявили планируемый Яшиным праздник «День свободных выборов» незаконным, а Мосгорсуд запретил его проведение. Яшин неоднократно заявлял, что его акция состоится.