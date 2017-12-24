В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия

В Китае самолет-амфибия AG600 — крупнейший на данный момент — совершил свой первый полет, проведя в небе около часа, сообщает Reuters.

Самолет с четырьми членами экипажа взлетел из аэропорта Чжухай на берегу Южно-Китайского моря и там же приземлился. Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты. AG600 сопровождал самолет с командой техников.

За посадкой самолета наблюдали собравшиеся у аэродрома зрители. А его буксировка в ангар проходила под аккомпанемент оркестра.

With a 39.6-meter-long fuselage and a 38.8-meter wingspan, AG600 is believed to be the world's largest amphibious aircraft https://t.co/a7T8PjTXSz pic.twitter.com/YKm6JiXrgA — China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2017

Разработкой самолета в течение семи лет занималась государственная Aviation Industry Corp of China (AVIC). Максимальная дальность полета AG600 — 4,5 тыс. км, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыла — 38,8 метра.

AG600 — крупнейший самолет-амфибия не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и спасательных операций на воде. Китай намерен использовать самолет также для военных целей — для морского патрулирования.

Во время морских поисковых операций самолет может перевозить до 50 человек и зачерпывать до 12 тонн воды за 20 секунд, чтобы тушить ею пожары. Также судно может принимать на борту до 53,5 тонны груза.

Крупнейшим самолетом-амфибией считался советский А-40 «Альбатрос», который построили в 1986 году. Длина самолета — 45,7 метра, а размах крыла — 42,5 метра. На его основе создали гражданский самолет Бе-12. После распада СССР проект был свернут. В 2016 году в Минобороны заявили, что к 2020 году Бе-12 будут заменены на А-40.