В центре Москвы прошла встреча Яшина с гражданами

В воскресенье днем в Лермонтовском сквере началась встреча председателя совета депутатов Красносельского округа Москвы Ильи Яшина с гражданами.

Москва / Фото: Надежда Мироненко, «Новая газета»

Люди собрались у памятника. На акцию пришел и сам Яшин. Он выступил перед москвичами, правоохранители перекрикивали его в громкоговоритель.

Полиция попросила граждан разойтись: «Мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти». В ответ люди проскандировали: «Мы здесь власть!»

Москва / Фото: Надежда Мироненко, «Новая газета»

После этого около 500 человек вместе с Яшиным покинули сквер. Толпа проводила политика до его дома. Люди шли по улицам и скандировали: «Это наш город!» Их сопровождала полиция.

Толпа довела Яшина до дома. Депутат поблагодарил людей, сказал, что если бы его не проводили, то увезли бы в автозаке. В свою очередь люди поблагодарили полицейских — за то, что те вели себя достойно.

Перед началом акции полиция встретила Яшина перед его домом и напомнила, что она не согласована. Яшин планировал провести ее в формате праздника «День свободных выборов», но в последний момент, в день акции, изменил формат на «собрание с гражданами».

Кроме этого, за несколько часов до акции на сайте полиции Москвы появилось предостережение о том, что мероприятие будет пресечено, так как не согласовано с московскими властями. При этом сам Яшин написал в фейсбуке, что полиция обещала не задерживать людей во время акции и убрала установленные накануне заграждения.

Столичные власти объявили планируемый Яшиным праздник «День свободных выборов» незаконным, а Мосгорсуд запретил его проведение.