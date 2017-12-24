В Турции по подозрению в причастности к госперевороту уволили еще 2,7 тыс. человек

Государственная турецкая газета сообщила об увольнении 2 тыс. 756 человек по подозрению в причастности к государственному перевороту в стране, пишет Интерфакс.

Постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Всего к этому моменту власти Турции арестовали около 50 тыс. человек и уволили 110 тыс. сотрудников учреждений. Еще 240 человек погибли во время подавления мятежей. Более 20 военных получили пожизненные сроки за участие в попытке госпереворота.

Напомним, летом прошлого года в Турции произошла попытка государственного переворота, устроенная военными. На следующий день власти заявили, что путч провалился. С тех пор в стране идут массовые аресты и чистки в вооруженных силах.