Полиция собрала на Яшина «материал об административном правонарушении»

В отношении организаторов мероприятия в Лермонтовском сквере в Москве «собран материал об административном правонарушении», сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина — представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

24 декабря в Лермонтовском сквере Москвы прошла акция председателя совета депутатов Красносельского округа Москвы Ильи Яшина. Мероприятие состоялось в формате встречи депутата с гражданами, хотя планировалось как праздник «День свободных выборов».

Яшин изменил формат мероприятия в последний момент. По его словам, акцию «сорвала» полиция. Незадолго до ее начала полиция пришла домой к Яшину, а затем остановила его на улице и еще раз предостерегла от участия в несогласованном мероприятии.

О празднике Яшин объявил в середине декабря, однако столичные власти назвали мероприятие провокацией, а позже Мосгорсуд запретил акцию. Яшин неоднократно заявлял, что запрет неправомочен и мероприятие состоится.