Умер доказавший подлинность «Слова о полку Игореве» лингвист Зализняк

Умер лингвист, доктор филологических наук, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Зализняк. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. Зализняку было 82 года.

Андрей Зализняк известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. Он — крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам.

В 2007 году академик стал лауреатом Государственной премии России за выдающийся вклад в развитие лингвистики.

Зализняк также удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова за открытия в области древнерусского языка и доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве», и премией имени Александра Солженицина за изучение этого памятника литературы.