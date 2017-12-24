Навальный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы от политика Алексея Навального, заявившего о своем желании участвовать в выборах президента России, сообщила в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Заявление Алексея Навального после подачи документов в ЦИК pic.twitter.com/rItb9iNuGp — РадиоНавальныйLIVE (@radionavlive) December 24, 2017

Теперь ЦИК должен в течение пяти дней решить, будет ли политик зарегистрирован в качестве кандидата в президенты или нет.

В ЦИКе. Сдаём документы pic.twitter.com/J8H6iwdbBR — Alexey Navalny (@navalny) December 24, 2017

В воскресенье Центризбирком продлил свой рабочий день на неопределенное время по распоряжению председателя комиссии Эллы Памфиловой. В пресс-службе пояснили, что такое решение ЦИК принял «в связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы».

Реакция сотрудников ЦИКа, когда тебе первый раз в жизни принесли настоящие документы на выдвижение в президенты России pic.twitter.com/gPwIHkc1OF — Николай Левшиц (@nlevshits) December 24, 2017

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что из-за холода вышли из строя принтеры в шатре, где проходило выдвижение политика, и команде Навального пришлось ехать в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), чтобы напечатать документы для подачи в ЦИК.

«Из-за того, что выдвижение проходило в шатре, принтеры в итоге перестали работать — слишком низкая температура. Юристы не смогли напечатать нужные документы. Сейчас мы едем в ФБК и допечатываем их. Мы по-прежнему намерены подать документы в ЦИК сегодня», — написала она в твитере.

Навальный неоднократно заявлял о том, что имеет конституционное право участвовать в предстоящих выборах президента. В свою очередь Памфилова не раз заявляла, что политик не сможет принять участие в выборах, так как у него есть непогашенная судимость.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.