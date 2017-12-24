«Справедливая Россия» поддержит на выборах Путина

«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержат кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, передает Интерфакс.

По его словам, «сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду».

Миронов добавил, что представители «Справедливой России» войдут в инициатвную группу и будут проводить агитацию за общего кандидата.

Таким образом, сам Миронов не будет выдвигаться от партии в президенты страны.

По данным Интерфакса, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец.

Ранее о поддержке Путина заявил Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия».

Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря.