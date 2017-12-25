Гватемала объявила о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил глава государства в фейсбуке.

«Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху... Одной из важнейших тем был перенос посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что проинструктировал министерство иностранных дел о начале этого процесса», — написал Моралес.

Таким образом, Гватемала вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство.

Читайте также Крестовый поход Трампа. Почему именно этот президент США признал Иерусалим столицей Израиля именно сейчас

Это решение вызвало серию протестов в странах Ближнего Востока, в том числе в Палестине, которая считает Восточный Иерусалим своей столицей.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждается решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 128 стран. Гватемала, напротив, была одной из девяти стран, поддержавших США.