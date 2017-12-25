Администрация президента США представит Конгрессу список близких к Кремлю «плохих парней»

Белый дом представит Конгрессу США «Кремлевский доклад» — перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти. В отношении фигурантов этого списка впоследствии могут быть введены санкции, заявил «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

По его словам, «попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции», однако «многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом».

В ответ на вопрос о возможности включения в «Кремлевский доклад» глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу Фрид сказал, что это «не соответствовало бы предназначению доклада». По его словам, в список могут попасть люди «из близкого круга президента, причастные к противозаконным схемам и действиям».

«Несколько таких людей уже внесены властями США в санкционный список — я говорю, например, о [бизнесменах] Геннадии Тимченко и Аркадии Ротенберге», — уточнил специалист.

Он отметил, что составление «Кремлевского доклада» предусмотрено законом «о противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), ранее подписанным президентом Дональдом Трампом.

«Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», — пояснил собеседник.

Напомним, в декабре Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, включая главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. В министерстве заявили, что считают Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека». Позднее Минфин США расширил санкционный список, и в него попал сын генерального прокурора России Артем Чайка.

Закон вводит персональные санкции (в частности, запрещает въезд в страну и блокирует финансовые активы в американских банках) в отношении иностранных граждан, которые, по мнению властей США, причастны к нарушениям прав человека.