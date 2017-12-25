Украина начнет вводить биометрический контроль на границе с Россией в конце декабря

Украина с 27 декабря начнет вводить биометрический контроль в городах, близких к российско-украинской границе, сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между Россией и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», – написал Шкиряк.

Ранее в июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль.

Турчинов тогда уточнил, что нововведение в первую очередь коснется россиян. Он добавил, что перед поездкой им придется проходить процедуру предварительной регистрации, а для въезда на Украину у них будут снимать отпечатки пальцев.