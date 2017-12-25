СК полностью исключил версию взрыва в деле о крушении Ту-154 под Сочи

Следствие полностью исключило версию взрыва на борту в деле о крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз по уголовному делу, говорится на сайте Следственного комитета России.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Представитель СК уточнила, что следствие получило заключения по 356 судебно-медицинским, 23 молекулярно-генетическим, трем взрыво-техническим и одной фоноскопической экспертизам. Судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов завершено, добавила Петренко.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.

В начале июня Минобороны по итогам расследования сообщило, что причиной крушения самолета могло стать нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.