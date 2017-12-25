СМИ: ФБР расследует связь России с банком на Кипре

Федеральное бюро расследований (ФБР) США запросило у властей Кипра информацию о ранее закрытом банке FBME Bank, который, по мнению американской разведки, обслуживал влиятельных клиентов из России, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, запрос может быть связан с расследованием дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Знакомые с ходом расследования источники сообщили газете, что Минфин США в ноябре запросил у Центрального банка Кипра информацию о FBME Bank.

Из документов кипрского Центробанка, с которыми ознакомились журналисты The Guardian, следует, что около половины клиентов банка были россиянами. В публикации, в частности указаны бизнесмен Владимир Смирнов, а также член Совета Федерации России и бизнесмен Александр Шишкин.

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Ранее в 2014 году Минфин США обвинил FBME Bank в участии в отмывании денег. В 2016 году банк попал под санкции Вашингтона, а в 2017 году кредитная организация была ликвидирована.