ЕСПЧ приступил к рассмотрению дела Али Феруза

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению дела автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого Басманный суд Москвы приговорил к отстроченному выдворению из России, сообщил в фейсбуке юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев.

Как пояснила юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова, теперь правительство России до 13 апреля должно будет ответить на вопросы ЕСПЧ по 3 и 5-ой статьям Европейской Конвенции (запрет пыток и право на свободу). Затем на вопросы суда ответит защита Али Феруза. По итогам рассмотрения дела ЕСПЧ должен вынести решение о том, выдворять журналиста из России в Узбекистан или нет.

Напомним, что Феруз обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

В начале августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Однако ЕСПЧ запретил высылать журналиста до вынесения решения по его жалобе.

Сейчас Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.