«Медуза»: мэрия Москвы заплатила более 300 млн рублей за посты в соцсетях

Связанная с мэрией Москвы компания «Московские информационные технологии» (МИТ) получила от московского правительства субсидию в 312,7 миллиона рублей на публикацию постов в соцсетях по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в мэрии Москвы и бывшего сотрудника МИТ.

Согласно документам, МИТ ведет в социальных сетях кампанию по «формированию имиджа Москвы как динамично развивающегося города». По подсчетам издания, за один пост в соцсетях мэрия платила около 40 тысяч рублей.

В общую сумму расходов входит не только непосредственно публикация, но и сопутствующая работа — мониторинг, выбор темы, подготовка еженедельных отчетов о «потенциальных новостных рисках» и «уровне вовлеченности горожан в обсуждение».

В документах это указано как «макеты информационной продукции для сетевых информационных ресурсов». Такие «макеты» должны содержать как минимум 350 знаков и один графический или интерактивный элемент.

Всего МИТ и связанные с ней компании за 2016–2017 годы получили от правительства Москвы субсидии на общую сумму более 7,1 миллиарда рублей. Компанию «Московские информационные технологии» создали в 2004 году по постановлению правительства Москвы для «информационного сопровождения крупных городских проектов».