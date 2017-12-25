Совладелец Промсвязьбанка назвал причину своего отъезда из России

Совладелец отправленного на санацию Промсвязбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что уехал из России, пояснив, что поездка связана с необходимостью пройти медицинское обследование. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

По мнению Ананьева, его отъезд нельзя назвать бегством так как он давно планировал уехать из страны на Новый год.

«С учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет», — сказал Ананьев.

Он также обвинил Центробанк в информационных атаках на кредитное учреждение.

«Если раньше мне казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ», — заявил Ананьев.

Он отметил, что на момент введения временной администрации банк был платежеспособен, поэтому никто не направлял Центробанку просьб о санации.

«На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации (банковского сектора). Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет», — сказал Ананьев.

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О том, что совладелец Промсвязбанка уехал из России, сообщил источник Интерфакса на рынке. Информации о местонахождении Ананьева до сих пор нет.

Перед этим Центробанк заявил о планах подать в правоохранительные органы заявление об обнаруженных в Промсвязьбанке операций, «имеющих признаки незаконных действий», на сумму около 110 млрд рублей.

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов.

По величине активов Промсвязьбанк занимает 9-е место среди всех российских банков и является одним из крупнейших в Восточной Европе.