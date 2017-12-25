Суд сообщил причину отклонения иска Siemens к «дочке» «Ростеха»

Информагентства опубликовали выдержки из определения Арбитражного суда Москвы, который 14 декабря отказал немецкому концерну Siemens в удовлетворении иска о возврате турбин против структур российской госкорпорации «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

Суд, как следует из определения, счел, что дочерняя компания немецкого концерна «Сименс технологии газовых турбин» не представила доказательств, что была обманута при заключении контракта на поставку турбин, которые в итоге попали в Крым.

По мнению суда, в материалах дела нет данных о том, что российская компания создала у истца «не соответствующее действительности представление о характере сделки, которое повлияло на решение заключить оспариваемый контракт».

Ранее немецкий концерн обратился в суд с другим требованием — арестовать направленные в Крым турбины. В конце ноября суд отказал Siemens в этой просьбе.

В июле Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные немецким концерном и предназначавшиеся для Таманской тепловой электростанции (ТЭС), были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Компания «Технопромэкспорт» разъяснила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах.

18 декабря Siemens заключил первую крупную сделку в России после скандала вокруг газовых турбин. Немецкий концерн получил заказ от «Нижнекамскнефтехима» (дочки ТАИФа) на строительство в Татарстане парогазовой электростанции мощностью 495 МВт под ключ. Немецкий концерн, согласно договору, будет выступать генподрядчиком. При этом Siemens будет сохранять «полный контроль над поставкой и установкой оборудования», чтобы оно не оказалось в Крыму.