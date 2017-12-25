Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко, и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

По словам Захарченко, обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР пройдет 27 декабря. Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, Украине вернут 74.

«В списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — заявил патриарх Кирилл.

Напомним, 14 декабря, во время пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил Украину в затягивании процесса по обмену пленными и призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года.

«Теперь по поводу обмена. По поручению президента [Украины Петра] Порошенко этим занимается [глава движения „Украинский выбор“ Виктор] Медведчук, который обратился с просьбой — поскольку обменов давно не было — повлиять на руководство двух непризнанных республик — ЛНР и ДНР — с тем чтобы они согласились на этот обмен. Я впервые с ними разговаривал. И теперь украинцы снова изменили список. Давайте хоть что-то сделаем накануне Нового года и Рождества», — сказал Путин.

Ранее Медведчук обратился к Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом ДНР и ЛНР. Тогда Медведчук сообщил, что обмены пленными прекратились 14 месяцев назад.

После этого Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Стороны заявили, что поддерживают инициативу о масштабном обмене военнопленными.