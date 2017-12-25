Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом в президенты

Партия добрых дел выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую Екатерину Гордон, сообщил СМИ президент партии Андрей Кириллов.

Съезд партии состоялся 23 декабря. За Гордон «проголосовали единогласно».

Телеведущая пояснила РБК, что выдвижение от Партии добрых дел «технически облегчит сбор подписей, поскольку их понадобится не 300 тыс., а 100 тыс., что куда реальнее». Гордон еще не подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

О своем намерении баллотироваться на пост главы государства Гордон объявила 30 октября.

Накануне политик Алексей Навальный подал документы в ЦИК. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Действующий президент Владимир Путин также выбрал самовыдвижение. Кандидатом от КПРФ станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, а «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом Ксению Собчак.

​Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года.