Дед Мороз назначил Кадырова помощником по добрым делам

Всероссийский Дед Мороз во время визита в Чечню назначил главу республики Рамзана Кадырова главным помощником по добрым делам. Об этом Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

«Мы с Дедом Морозом загадали главное желание — мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Мама рассказывала мне, что я загадывал это с самого раннего детства. И до сих пор это моя главная мечта», — отметил глава Чечни.

В ходе визита в республику Дед Мороз посетил школу и детский сад в Грозном, подарил детям подарки и Кадырову теплую безрукавку с инициалами «Р.К.».

В ноябре Дед Мороз пригласил Кадырова посетить свою резиденцию. Глава Чечни пообещал навестить Деда Мороза и сделал ему ответное приглашение в республику.

По словам Кадырова, он с детства мечтал побывать в гостях у Деда Мороза, но у него не получалось ее реализовать. Он добавил, что у него теперь тоже есть резиденция и в Новый год он берет на себя «полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей».