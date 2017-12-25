Ксения Собчак подала документы в ЦИК

Телеведущая Ксения Собчак принесла в Центральную избирательную комиссию документы для подтверждения своего выдвижения в президенты, передает Интерфакс.

Ксения Анатольевна Собчак сдала сейчас документы в ЦИК — сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт и проч.



Председатель комиссии:

— Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли.

КС:

— Ну у вас вчера было много кандидатов. pic.twitter.com/7AHyVub8gx — Рустем Адагамов (@adagamov) December 25, 2017

Накануне документы в ЦИК подал политик Алексей Навальный. В понедельник, 25 декабря, комиссия должна рассмотреть документы Навального. В воскресенье Центризбирком продлил свой рабочий день на неопределенное время по распоряжению председателя комиссии Эллы Памфиловой.

В минувшую субботу партия «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. За кандидатуру журналистки проголосовали 96 из 106 делегатов съезда партии. Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Она разделена на главы «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».