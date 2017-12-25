Новая газета

Ксения Собчак подала документы в ЦИК

Политика

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Телеведущая Ксения Собчак принесла в Центральную избирательную комиссию документы для подтверждения своего выдвижения в президенты, передает Интерфакс.

Накануне документы в ЦИК подал политик Алексей Навальный. В понедельник, 25 декабря, комиссия должна рассмотреть документы Навального. В воскресенье Центризбирком продлил свой рабочий день на неопределенное время по распоряжению председателя комиссии Эллы Памфиловой.

В минувшую субботу партия «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. За кандидатуру журналистки проголосовали 96 из 106 делегатов съезда партии. Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага». Она разделена на главы «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

Теги:
выборы, цик, собчак
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