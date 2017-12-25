Россиянам простят более 150 млрд рублей долгов по налогам

Налоговые органы спишут безнадежные долги россиян по налогам и страховым взносам на сумму более 150 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РБК.

По словам Макарова, из этой суммы лишь треть — долги, которые по закону уже нельзя взыскать, остальное взыскать можно, но власти готовы простить эту задолженность.

Таким образом, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги).

Россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ на «условные доходы», возникающие как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ. Они должны быть получены с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года.

Помимо этого, безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС.

Также индивидуальным предпринимателям спишут недоимки по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (с этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС).

Решение о списании долгов было принято после поручений президента Владимира Путина во время пресс-конференции 14 декабря.