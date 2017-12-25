Россия попросила Францию отпустить Керимова под гарантии явки в суд

Совет Федерации попросил французские власти разрешить российскому сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию под гарантии того, что он при первой необходимости будет выезжать во Францию и сотрудничать со следствием. Об этом сообщила на итоговой пресс-конференции спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, Совфед получил обращение президиума парламента Дагестана, который попросил позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона. «Это дало нам право обратиться во Францию», — пояснила Матвиенко, добавив, что ответ от Франции ожидается (цитата по Интерфаксу).

«Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора [в таком случае]», — отметила законодатель.

Генпрокуратура уже обратилась в минюст Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы российские правоохранительные органы провели свое следствие, добавила Матвиенко.

На прошлой неделе апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса оставил Керимова на свободе под подпиской о невыезде, но увеличили сумму залога до €40 млн.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября. Сенатора обвиняют в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.