Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, сообщается на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию», — говорится в указе президента.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр города Александр Гусев.

Путин также назначил Гордеева полпредом в Центральном федеральном круге.

Накануне «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле сообщил о том, что Гордеев станет новым полпредом президента в Центральном округе, а Гусев займет его место. По словам собеседника телеканала, кандидатуру Гусева на пост главы Воронежской области предложил сам Гордеев, «и у властей пока нет оснований ему отказать».

Алексей Гордеев возглавлял регион с 2009 года. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства (с 2000 по 2009 годы).

Гордеев публично заявлял, что намерен руководить регионом до 2019 года, а затем перейти «на другую работу». На посту губернатора Воронежской области он неоднократно критиковал политику федерального центра. В частности, Гордеев говорил о бесполезности «муниципального фильтра» на губернаторских выборах и избытке власти у федеральных чиновников.