Песков: блокировка аккаунтов Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По словам Пескова, пока ответные шаги не обсуждаются.

«Подобные действия вызывают обеспокоенность, и это не добавляет реноме этим социальным сетям», — сказал он.

Как заявил руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Леонид Левин, в Госдуме ждут разъяснений от Facebook и Instagram по поводу блокировки страниц Кадырова.

«Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова, информации, на которые уже неоднократно намекали правозащитники и представители различных общественных сообществ, на то, что Facebook и Instagram злоупотребляют своими правами ограничения доступа», — сказал Левин.

Он также напомнил, что «у нас есть Роскомнадзор — организация, которая официально взаимодействует с компаниями, работающими в сфере интернета, в том числе и зарубежными социальными сетями».

Ранее аккаунты Кадырова оказались недоступными. Политик обвинил в этом США.

Напомним, что 20 декабря в Минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского».

В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».