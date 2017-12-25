Путин назначил новых полпредов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах

Президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Северо-Западном федеральном округе и назначил его на должность своего помощника по вопросам местного самоуправления. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Вместо него на должность полпреда по СЗФО назначен Александр Беглов, который до сегодняшнего дня занимал пост полпреда в Центральном Федеральном округе. В свою очередь, представителем президента в этом округе стал Алексей Гордеев, который сегодня по собственному желанию был снят с поста губернатора Воронежской области.

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Накануне о грядущих назначениях и отставках сообщали собеседники «Дождя». Источники телеканала утверждали, что причиной перестановок стало желание перевести полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова в Северо-Западный федеральный округ.

О вероятности таких перестановок ранее сообщали «Коммерсант» и РБК, но уточнялось, как именно Кремль распорядится освободившимися постами.