Суд оставил директора РАМТ Софью Апфельбаум под домашним арестом

Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, сообщила «Новой газете» адвокат Ирина Поверинова.

Защита просила освободить Апфельбаум под залог в один миллион рублей. Поверинова представила в суде характеристики из театров и музеев.

«Я уже два месяца нахожусь в изоляции, раньше я думала, что ничего хуже, чем неправильная парковка, я не совершала. А теперь все эти обвинения. Конечно, ни в какие преступные сообщества я не вступала, никаких денег не похищала», — сказала директор РАМТ.

Поверинова также сообщила «Новой газете», что ТАСС вырвал ее слова из контекста. Информагентство написало, что фигуранты «дела „Седьмой студии“» признают факт обналичивания выделенных государством денег, уход от уплаты налогов, но настаивают на использовании полученных средств для организации спектаклей.

«Меня неправильно поняли. Дело в том, что про обналичивание денег я прочла в открытом письме [Екатерины] Вороновой, другой обвиняемой по этому делу. Также про это говорит Масляева — я своими глазами видела ее показания. И я сказала, что если даже люди и обналичивали деньги, то они не могли их украсть, как про это говорит Масляева в своих показаниях, потому что спектакли были поставлены, реквизиты куплены. Обналичивание денег не содержит состав преступления, предусморенной частью 4 статьи 159 УК. Это не хищение путем мошенничества, это нарушение финансовой дисциплины», — пояснила защитник.

Поверинова добавила, что с другими подсудимыми не встречалась и не знает, признают ли они обналичивание денег или нет.

Адвлокат Ксения Карпинская, защищающая другого фигуранта этого дела Алексея Малобродского, подтвердила «Новой», что ее подзащитный не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминирует следствие. «Ни Малобродский, ни [режиссер Кирилл] Серебренников свою вину не признают», — заявила она.

В конце ноября «Медуза» опубликовала открытое письмо театрального продюсера Екатерины Вороновой, которая в 2011–2014 годах работала в «Седьмой студии» и занималась проектом «Платформа». Она впервые публично высказалась по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого ее объявили в международный розыск. Согласно ее рассказу, в создании «черной кассы» виновата экс-бухгалтер студии Нина Масляева, которая ранее пошла на сделку со следствием и дала признательные показания.

Софью Апфельбаум задержали в конце октября. Ее обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК Россия). По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с руководителями «Седьмой студии».

Апфельбаум стала шестой фигуранткой «театрального дела». Помимо нее по делу проходят: основатель «Седьмой студии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Также заочно арестована продюсер Екатерина Воронова, ранее она покинула Россию.