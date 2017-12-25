В Москве пассажирский автобус въехал в подземный переход. Пять человек погибли
Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 25, 2017
Инцидент произошел неподалеку от станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли пять человек.
При этом по данным источников РИА Новости, 15 человек пострадали. Собеседник агентства также сообщает, что рассматриваются две версии аварии: автобус могла подрезала другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.
При этом источник ТАСС сообщает, что водитель автобуса не справился с управлением. Его задержали.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017
Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. По предварительной информации, автобус принадлежал компании «Мострансавто» и совершал рейсовый маршрут.