Новая газета

В Москве пассажирский автобус въехал в подземный переход. Пять человек погибли

Общество

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Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел неподалеку от станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли пять человек.

При этом по данным источников РИА Новости, 15 человек пострадали. Собеседник агентства также сообщает, что рассматриваются две версии аварии: автобус могла подрезала другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.

При этом источник ТАСС сообщает, что водитель автобуса не справился с управлением. Его задержали.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. По предварительной информации, автобус принадлежал компании «Мострансавто» и совершал рейсовый маршрут.

Теги:
авария, дтп, москва, пешеходы
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