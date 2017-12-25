Минфин подготовил регулирующий криптовалюты законопроект

Министерство финансов России подготовило законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24»

«Министерство финансов подготовило законопроект, который сейчас уже рассматривается, который будет определять порядок выпуска, порядок налогообложения, порядок покупки и обращения [криптовалют]», — сказал он.

По словам Силуанова, простым гражданам не стоит работать с существующими спекулятивными криптовалютами. Этим должны заниматься профессиональные участники рынка.

«Они [простые граждане] видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна», — добавил министр.

Силуанов напомнил, что инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой «пирамиды», носят высокорисковый характер.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать законодательное регулирование криптовалют, майнинга и ICO (Initial Coin Offering, первичные размещения в токенах) к июлю 2018 года.

В начале декабря Минфин предложил уголовную ответственность за расчет криптовалютой в особо крупном размере.

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Напомним, в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество.

В документе прописаны предложения по созданию крипторубля, механизма первичного публичного размещения токенов и вводится необходимая терминология.