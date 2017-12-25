Путин пропустит собственное выдвижение в президенты России

Глава государства Владимир Путин не приедет на собрание инициативной группы, которая выдвинет его в кандидаты в президенты России на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в рабочих планах президента на 26 декабря не значится посещение 57-го павильона ВДНХ. «[У президента] завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствия президента не требуется», — приводит слова Пескова РБК.

Ранее РБК со ссылкой на источники уже сообщал, что Путина не будет на заседании инициативной группы.

Также стало известно, что партия «Справедливая Россия» на своем съезде поддержала кандидатуру Владимира Путина на пост президента. Делегаты съезда приняли такое решение открытым голосованием, отказавшись, таким образом, выдвигать кандидата в президенты России от собственной партии.

Напомним, 6 декабря Путин объявил, что идет на новый срок, а 14 декабря — о том, что идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, в таком случае выдвинуть кандидата должна инициативная группа, в ее состав должно входить не менее 500 человек.

По словам и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в инициативную группу, которая выдвинет в кандидаты в президенты Владимира Путина, войдут члены Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также представители «самых разных сред» — представители культуры, науки, общественных организаций, а также представители регионов.

Заседание инициативной группы состоится 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. В настоящее время в этом павильоне проходит выставка «Россия — моя история», организованная Фондом гуманитарных проектов (ФГП). Экспертный совет фонда возглавляет епископ Тихон (Шевкунов).