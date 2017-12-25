МВД назвало предварительные причины съезда автобуса в подземный переход

Обновлено СК возбудил дело после наезда автобуса на пешеходов в Москве

МВД рассматривает две версии наезда автобуса на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В переходе так. На улице толпа и снегопад pic.twitter.com/xGqrTn7adm — Алексей Абанин (@aban_in) December 25, 2017

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства», — сказал собеседник ТАСС.

В МВД уточнили, что водитель автобуса, начав движение, изменил его траекторию и съехал в подземный переход. Водителя задержали. По информации источника, «его состояние позволяет провести его допрос».

К месту аварии приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил проверить весь автобусный парк столицы.

В Москве пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход. В результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Автобус принадлежал «Мострансавто», был выпущен в 2017 году и эксплуатировался меньше года.