ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты

Есть продолжение Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы

Центральная избирательная комиссия рассмотрела документы, поданные накануне оппозиционным политиком Алексеем Навальным, и приняла решение отказать ему в регистрации кандидатом на предстоящих выборах. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.

За это решение проголосовали 12 членов Центризбиркома. Еще один — Николай Левичев (вместе с Навальным участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году - ред.) — воздержался.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

«Поверьте, я убежден, что у нас нет ни малейших оснований сомневаться в справедливости нашего решения», — заявил член ЦИК Борис Эбзеев.

У ЦИК было 5 дней, чтобы принять решение, однако на рассмотрение документов Навального комиссии понадобилось меньше суток.

На заседании Центризбиркома Алексей Навальный раскритиковал решение ЦИК, назвав его незаконным.

«Мои приговоры были проверены, и я доказал в ЕСПЧ, что эти приговоры были сфальсифицированы. Было специальное решение о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение ЕСПЧ. И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», — заявил Навальный.

В ответ в ЦИК пояснили, что ЕСПЧ «не вправе отменять решения российских судов».

Политик особо подчеркнул, что за ним стоит множество людей, и решение ЦИК не допустить его до выборов «исключит миллионы людей из этих выборов».

Накануне Алексея Навального выдвинули в кандидаты в президенты на собрании инициативной группы. За выдвижение политика проголосовали 742 человека (по закону, кандидата, который идет в президенты как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек).

Напомним, Алексей Навальный неоднократно заявлял о том, что имеет конституционное право участвовать в предстоящих выборах президента. Навальный опирается на ст. 32 Конституции РФ, в которой сказано, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, «признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

В случае его недопуска до президентской гонки он обещал устроить масштабную кампанию по бойкоту выборов.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова не раз заявляла, что Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах, так как у него есть непогашенная судимость. Председатель ЦИК ссылалась на закон «О выборах президента», в котором говорится, что граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая Навальному по «делу «Кировлеса» растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Вместо этого Памфилова предлагала политику баллотироваться «где-то в 2028 году».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.