СК возбудил дело после наезда автобуса на пешеходов в Москве

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Москве автобус наехал на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по части 2 статьи 238 УК России и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — рассказали в СК.

В подмосковном Минтрансе заявили, что автобус был исправен перед рейсом. «Транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — заявили в Минтрансе.

В Москве пассажирский автобус под рейсовым номером «SK» (Славянский бульвар — Сколково) въехал в пешеходный переход. По уточненной информации, 11 человек пострадали, девять из них были госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте. Еще четыре человека погибли.

МВД рассматривает две версии наезда автобуса на пешеходов: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Версию теракта исключили.