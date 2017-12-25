Роскомнадзор потребует от Facebook и Instagram объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор направит запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Интерфакс.

«Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госдуме также потребовали объяснить блокировку аккаунтов Кадырова.

«Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова, информации, на которые уже неоднократно намекали правозащитники и представители различных общественных сообществ, на то, что Facebook и Instagram злоупотребляют своими правами ограничения доступа», — сказал руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Леонид Левин.

Аккаунты Кадырова оказались недоступными 23 декабря.

Политик обвинил в этом США. По его словам, его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов.

Напомним, что 20 декабря в Минфине США объявили о внесении Кадырова в санкционный «список Магнитского», указав, что глава Чечни причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».